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Kadıköy'de kaza: 3 yaralı

İstanbul Kadıköy'de bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kadıköy'de kaza: 3 yaralı

Kaza Fikirtepe mahallesi Yumurtacı Abdibey caddesi Oto sanayi girişinde meydana geldi. Göztepe istikametine ilerleyen Kasım Cebbar'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Vedat Yalçın'ın kullandığı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle içindeki 2 kişinin bulunduğu minibüs takla atarak yan yattı. Otomobil sürücüsü ise araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Minibüs içinde bulunan sürücü Vedat Yalçın ve Necmettin Nazır vatandaşlar tarafından minibüsten çıkarıldı. İki yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFİAYE KURTARDI

Kazada otomobil sürücü Kasım Cebbar araçta sıkıştı. Sürücüye sıkıştığı yerde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılırken , itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken,hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Minibüs sürücü Vedat Yalçın, “Ben kendi şeridimde geliyordum. O da aşağıdan geliyordu. Sağ tarafta herhangi bir araba da yoktu. Benim şeridime geçti .Hızlıydı altıma girdi beni fırlattı “diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı “Otomobil minibüse vurdu ,devirdi minibüsü “diye konuştu.

Kaza nedeniyle kapana yol kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından sonra normale döndü.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
 

Etiketler; #Kadıköy #trafik kazası #minibüs otomobile çarptı
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