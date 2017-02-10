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Kadıköy'de silahlı çatışma - İstanbul haberleri

Kadıköy'de iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Kadıköy'de silahlı çatışma - İstanbul haberleri

Kadıköy Kızıltoprak Cami sokaktaki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Sokata iki kişi bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Cami sokakta başlayan çatışma yolun karşısında bulunan sokaktada devam etti. Çatışan kişilerden biri başından diğeri ise bacağından yaralandı. Yoldan geçen bir kadın da bacağından yaralandı. 

Bacağından silahlı kişi taksi ile olay yeirnden kaçarken ağır yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırlıdı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipleri çevre güvenliğini alarak çalışma başlattı. Olay yerinde bir silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silahlı saldırı #Kadıköy
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