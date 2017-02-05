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Kahramanmaraş'ın lezzetli yemekleri birbirleriyle yarıştı

Kahramanmaraş'ın lezzetli yemekleri birbirleriyle yarıştı. Toplamda 105 yöresel yemeğin yarıştığı etkinlikte, gurmeler bir hayli zorlandı.

Kahramanmaraş'ın lezzetli yemekleri birbirleriyle yarıştı

Minbar dolması, Tirşik çorbası, Gubate böreği ve daha niceleri..

Kahramanmaraş'ın birbirinden lezettli 105 yemeği birbirleriyle yarıştı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü nedeniyle yapılan yarışmada gurmeler kararsız kaldı.

Yarışmada yine yemekleri ile ünlü Gaziantep mutfağı da yerini aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş’ı gastronomi alanında hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir başkanlığında oluşan jüri üyelerinin yaptığı derecelendirme sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere ise çeyrek altın verildi. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Kahramanmaraş
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