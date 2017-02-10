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Kahramanmaraş'ta “küfür“ cinayeti

Kahramanmaraş'ta kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını başından tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta “küfür“ cinayeti

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde Murat Uzunca (33) silahla başından vurulmuş bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin Karacasu Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda, şüpheli Dursun D. olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan Dursun D. ifadesinde, tehdit ve küfür nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #Kahramanmaraş #cinayet #arkadaş
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