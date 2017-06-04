Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Servet Bozdoğan'ın kullandığı 80 GL 213 plakalı hafif ticari araç, Çığşar Mahallesi Başıkesik mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçurumdan düştü.



Kazanın ardından olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Bozdoğan'ın cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

