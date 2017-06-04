Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Figen Genç türkü sırasında gözyaşlarını tutamadı
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Çatışma çıktı: Yaralılar var
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Servet Bozdoğan'ın kullandığı 80 GL 213 plakalı hafif ticari araç, Çığşar Mahallesi Başıkesik mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçurumdan düştü. 

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozdoğan'ın cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş #trafik kazası #kaza #Ölü #Andırın
banner863
Önceki Haber
"Şampiyonlar Ligi oyuncusu olmamız lazım"
Sonraki Haber
Fetullah Gülen'in mendili Ünal Üneş'ten çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.