Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü.
Osman Şahin (48) idaresindeki 19 KZ 229 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak karayolu Şeker Fabrikası yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elbistan ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü.