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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Elbistan ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü.

Osman Şahin (48) idaresindeki 19 KZ 229 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak karayolu Şeker Fabrikası yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahin'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomobil bariyerlere çarptı #nurhak #Kahramanmaraş #Elbistan
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