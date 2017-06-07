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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 100 kilogram esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Kahramanmaraş'a yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği belirlenen 78 BY 499 plakalı otomobili Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 100 kilogram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirilirken sürücü A.Y. ve otomobilde bulunan F.D. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #Kahramanmaraş #esrar
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