Kahramanmaraş’ta kaza: 1 ölü 9 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

0 0 0 0

Edinilen bilgiye göre, Arif Açoğlu idaresindeki 07 DFS 05 plakalı hafif ticari araç ile eski Serintepe Polis karakolundan kültür merkezine seyir halindeyken Yatılı Bölge İbrahim Çalık Lisesi kavşağında Emine Köse’nin yönetimindeki 46 BL 033 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç içerisinde bulunan Emine Köse, Belkıs Köse, Emine Aysu Köse, Firides Köse ile Ümmügül Yiğit, Zeynep Yiğit, Mehmet Can Yiğit, Mikail Yiğit, Emirhan Yiğit isimli bebek ile Eşe Yigit (6) olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Eşe Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: