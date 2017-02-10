Kahvaltı salonunun sevilen yüzü zihinsel engelli Harun

Zihinsel engelli Umdı, 14 yıldır çalıştığı kahvaltı salonunda çalışkanlığı ve azmiyle örnek oluyor

Edirne'de çalıştığı kahvaltı salonunun neşesi olan zihinsel engelli Harun Umdı, çalışma hayatında "Ben de varım" diyerek engeli nedeniyle hayata küsenlere örnek oluyor.

Çocukken geçirdiği bir rahatsızlık sonrası yüzde 40 zihinsel engeli oluşan 37 yaşındaki Harun, 14 yıldır çalıştığı kahvaltı salonunda çalışkanlığı ve güler yüzüyle dikkati çekiyor.

Kahvaltı salonunun temizlik işlerine yardımcı olan Harun, evde de engelli kardeşiyle ilgileniyor, alışveriş yapıyor. Çevresince çok sevilen Harun, azmiyle örnek oluyor.



"Harun işletmenin gerçek sahibi"

Harun Umdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatında yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Sabah kalktığında işine sabırsızlıkla gittiğini belirten Umdı, "Bana ne iş verseler yaparım. Uzun süredir burada çalışıyorum. İş arkadaşlarıma mutfakta bulaşık kurulayarak, çöpü dökerek ve sobayı yakarak yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Aile ekonomisine katkıda bulunduğu için de mutlu olduğunu ifade eden Umdı, "İşten sonra eve geliyorum. Evde de engelli kardeşimle ilgileniyor, annem ve babamın marketten istediklerini almaya gidiyorum." dedi.



"Harun faydalı bir personel"

Kahvaltı salonu işletmecisi Saadet Kozok da iş yerini geçen yıl devraldığını söyledi. Personelin Harun'la uyum içerisinde çalıştığını anlatan Kozok, şöyle devam etti:

"Tabii bir işe başlamadan önce ciddi araştırmalar yaparak gözlemliyorsunuz. Kahvaltı salonunu devraldığımda buranın Harun'suz olmayacağını düşündüm. Harun artık buranın gerçek sahibi, temel taşı gibi geldi bana ve iş yerinin eski sahipleri de kendi çocukları gibi benimsemişlerdi. Ben düzeni bozmadım, bozmaktan yana olmadım, güzel bir konseptti. Burası sadece bir kahvaltı salonu gibi değil büyük bir aile gibiydi. Harun burada çalıştığı için keyif alıyorum. Engelli deyip bir kenarda oturmamak gerekiyor. Onun da burada bir güç oluşturacağını düşündüm. Herkes bunu fark ediyor ve gelen konuklarımızdan takdir görüyoruz."

Harun'un faydalı bir çalışan olduğunu aktaran Kozok, "Ayrıcalık göstermiyoruz, üzerine düşen her görevi yapıyor. Bulaşıkhanede birçok sorumluluğu var, tabakları yerleştiriyor, kuruluyor, aynı zamanda burası doğal bir ortam sobayı yakıyor. Herkesin görev sorumluluğu içerisinde çalışıyor." dedi.

Çalışmayan insanın kendini işe yaramaz hissedebileceğini dile getiren Kozok, Harun'un tüm engellilere örnek olduğunu vurguladı.



"Oğlumla gurur duyuyorum"

Anne Fatma Umdı ise Harun'un engelli olmasına rağmen her işini kendisinin hallettiğini ifade etti.

Bir oğlunun daha engelli olduğuna işaret eden Umdı, şunları kaydetti:

"Oğlum yıllardır çalışıyor. İş yerinde de sevildiğini biliyoruz. İşini hiç aksatmaz, saatinde gider. Oğlumla gurur duyuyorum. İşten geldikten sonra da üzerini değiştiriyor biraz televizyon izledikten sonra kardeşiyle de ilgileniyor. İstediğimiz bir şey varsa marketten alıyor. Tabii ondan çok beklentimiz yok ancak yaptıkları güzel şeyler. Kazandığıyla aile ekonomisine de katkıda bulunuyor."