Kaldırımda yürürken silahla ağır yaralandı

Malatya'da silahlı kavganın ortasında kalan, yoldan geçen bir kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan silahlı kavga sırasında kaldırımda yürüyen bir genç, ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda otomobile binerek bölgeden uzaklaşan kişilerce pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açıldı.



Bu sırada kaldırımda yürüyerek evine gitmekte olan Mehmet Ali Taşkın (18), vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.



Taşkın, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.