Kazada hayatını kaybeden iki kuzenin cenazesi, Kastamonu'da yan yana toprağa verildi.

Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün Kalecik ilçesinde devrilmesi sonucu hayatını kaybeden amca kızları İlknur ve Öznur Bideci'nin cenazesi, memleketleri Kastamonu'da toprağa verildi.



Kalecik ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden ve dün Kastamonu Devlet Hastanesi morguna getirilen amca kızları İlknur (26) ve Öznur Bideci'nin (25) cenazesi, sabah Küre ilçesine bağlı Alacık köyü Çolak Mahallesi'ne götürüldü.



Helallik alınmasının ardından kuzenlerin cenazesi, köy camisine getirildi. Burada Kastamonu Müftüsü Osman Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından kuzenlerin cenazesi, köy mezarlığında yan yana defnedildi.



Öznur Bideci'nin babası imam Burhan Bideci ile İlknur Bideci'nin babası Ramazan Bideci'nin güçlükle ayakta durdukları görüldü.



Kazada hayatını kaybeden İlknur Bideci'nin KPSS alan sınavı için Ankara'ya gittiği, Öznur Bideci'nin ise kuzenine eşlik ettiği öğrenildi.



Kastamonu'dan dün saat 02.30'da Ankara'ya gitmek üzere hareket eden Sedat Gürer yönetimindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 06.00 sularında Kalecik ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 11'i ağır 34 kişi yaralanmıştı.