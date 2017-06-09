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Kamboçya'da filin çiğnediği adam öldü

Kamboçya'da bir kişi vahşi bir filin ayakları altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kamboçya'da filin çiğnediği adam öldü

Kamboçya'da bir kişi vahşi bir filin ayakları altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kyodo'nun haberine göre, Kamboçya'da bir kişi, Vietnam sınırına yakın bir ormanda vahşi filin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Mondulkiri kenti Çevre Dairesi Başkanı Keo Sopheak, yaptığı açıklamada, ormanda mantar toplayan iki kişiden birinin karşılaştıkları fil tarafından öldürüldüğünü söyledi.

"İki kişi ormanda ilerlerken, köpekleri, yeni doğan yavrusuyla yürüyen fili görünce havlamaya başlamış." diyen Keo Sopheak, filin, 49 yaşındaki Srorn Phyol'u üzerine basarak öldürdüğünü belirtti.

Keo Sopheak, Mondulkiri'de korunan beş orman alanında 200'den fazla vahşi filin yaşadığını kaydetti.






 


Kaynak: AA
Etiketler; #vahşi fil #kamboçya
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