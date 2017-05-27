EYÜP'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yoldan çıkarak bir iş yerine girdi. Kazada bir kişi yaralanırken park halindeki bir araç ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ayvasaray'da D-100 Karayolu üzerinde Topkapı istikametinde Haliç Köprüsü çıkışında saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Çiçek(36) yönetimindeki 34 YN 9171 plakalı hafriyat kamyonunun kontrolünü Haliç Köprüsü çıkışında, kaybetti. Yoldan çıkan kamyon 3 metre yükseklikten düşerek iki katlı binanın alt katındaki bir iş yerine girdi. Kazada Fatih Çiçek aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmalar sonucunda Çiçek bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken park halindeki bir araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kurtarma çalışmaları sürerken bir mahalle sakininin sürücünün sıkıştığı yerden kurtarılması için dua ettiği görüldü.



Kaza nedeniyle D-100 karayolu Topkapı istikametinde 2 şerit yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kazanın olduğu binada çalışan Osman Arslan "Sabaha karşı büyük bir gürültüyle bina sarsıldı. Camdan aşağıya baktığımda manzara buydu. Kapıyı vurdum şoför arkadaşa seslendim ve biraz konuştuk, çok şükür durumu iyi. Daha sonra sağlık ekiplerini çağardık" diye konuştu.