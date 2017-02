Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Çanakkale'de meydana gelen depremlerden sonra Kandilli'den çok kritik bir uyarı geldi.

Kandilli Rasathanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul için büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu söyledi.



7'NİN ÜZERİNDEKİ DEPREM İSTANBUL'U ETKİLEYECEK



Her an depremin olabileceğini söyleyen Haluk Özener, depremin Marmara Denizi içinde olacağını ve İstanbul'u da etkileyeceğini belirtti.



Kanal D'ye konuşan Prof. Özener, "Marmara Denizi içinde olacak ve İstanbul'u etkileyecek 7'nün üstünde bir deprem beklentimiz var. Bu kaçınılmaz bir gerçek.



HER AN OLABİLİR

Şu an röportajı yaparken deprem gerçekleşebilir. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Herhangi bir anda, 7,2'nin üzerinde bir deprem olursa bizim için sürpriz olmayacaktır." dedi.



KANDİLLİ İLK KEZ UYARDI



İstanbul için daha önce de birçok kez deprem uyarısı yapılmıştı ancak; Kandilli ilk kez böyle bir uyarı yaptı.



ulusalkanal.com.tr