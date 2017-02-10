Kanser hastası çocuk okul hasretini evinde gideriyor

Yozgat'ta yaklaşık 3 ay önce kanser teşhisi konulan 10 yaşındaki İsmail Güngör, okula gidemediği için eğitimini evine gelen öğretmenlerinin desteğiyle yatağında sürdürüyor7

Yozgat’ta, yaklaşık 3 ay önce kansere yakalanan 4. sınıf öğrencisi İsmail Güngör, okula gidemediği için eğitimine evinde devam ediyor.

Sarıkaya ilçesinde, babası, iki ağabeyi ve babaannesiyle yaşayan 10 yaşındaki İsmail'e yaklaşık 3 ay önce lenf bezleriyle ilgili bir kanser türü olan "hodgkin lenfoma" teşhisi konuldu.

Babası ile annesi ayrıldıktan sonra babaannesinin baktığı İsmail, rahatsızlığı nedeniyle okula gidemez hale geldi. Eğitiminin yarıda kalmaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İsmail'e evde eğitim vermesi için öğretmen görevlendirdi. Evine gelen öğretmeninin desteğiyle bir taraftan derslerini aksatmamaya çalışan İsmail, bir taraftan da hastalığıyla mücadele ederek sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

İsmail'e yatağında ders veren Şehit Metin Arslan İlkokulu öğretmenlerinden Yasemin Yavuz, belirli aralıklarla İsmail'e evinde telafi eğitimi vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Baba Faruk Güngör, gözündeki rahatsızlığından dolayı doktora götürdüğü oğluna kanser teşhisi konulduğunu belirterek oğlunun bakımı nedeniyle işsiz kaldığını anlattı.

Güngör, "İsmail’in hastalığıyla ilgileniyorum, saatinde ilaçlarını vermeye çalışıyorum. Çocukların anneleri yok. İsmail annesini hiç görmedi. Annesi ile ayrıldığımız zaman İsmail kucaktaydı. Çalışamadığım için maddi sıkıntı yaşıyoruz. Büyüklerimden, çocuğuma maddi manevi destekler bekliyorum." dedi.

Babaanne Hatice Güngör de 10 yıldır torunlarına baktığını dile getirerek "Torunuma kendimce bakmaya alışıyorum. Öğretmenlerinden Allah razı olsun, geldiler İsmail'imin derslerinden geri kalmaması için ders anlattılar. Kaymakamdan Allah razı olsun o da bize yardımcı oluyor. Çocuğumuz için önce Allah’tan, devletten ve hepinizden de yardım istiyoruz." diye konuştu.



"Beni izleyenler sağlığının kıymetini bilsinler"

Rahatsızlığı nedeniyle neredeyse evinden çıkamaz hale gelen İsmail Güngör ise okula gidemediğini, hasta olmadan önce oyun oynayıp ders çalıştığını aktardı.

Hasta olduktan sonra evde yattığını anlatan İsmail, şunları söyledi:

"Kaymakam amcanın aldığı bilgisayarla oyun oynuyorum. Öğretmenim tahta getirdi odama. Onunla birlikte ders yaptık. Kanser hastasıyım. Önceden arkadaşlarımla oynardım şimdi oynayamıyorum. Hastalığım beni biraz acıtıyor. Beni izleyenler, sağlığının kıymetini bilsinler. Benim iyi olmamı istesinler, bana dua etsinler, ben iyileşeyim."