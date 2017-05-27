Adana'da bir kişinin el çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı ileri sürülen iki kuzen tutuklandı.

Adana'da bir kişinin el çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddia edilen iki kuzen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs'ta F.U'nun içinde 90 lira para ve cep telefonunun bulunduğu el çantası, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 2 kişi tarafından "kapkaç" yöntemiyle çalındı.



Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların E.Ç. (26) ve M.Ç. (26) olduğunu belirledi.



Şüpheli iki kuzen, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.