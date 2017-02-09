Kapkaç şüphelisi, polis merkezine giderken “yakalandı“

Adana'da bir kadının, içinde cep telefonu bulunan çantasını alıp arkadaşıyla olay yerinden kaçtığı öne sürülen zanlı, başka bir suçtan dolayı adli kontrol hükümleri gereğince polis merkezine imza atmaya giderken gözaltına alındı

Adana'da bir kadının içinde cep telefonu bulunan çantasını "kapkaç" yönetimiyle çalarak kaçtığı ileri sürülen şüpheli, başka bir suçtan adli kontrol kapsamında polis merkezine imza atmaya giderken gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde Emine B'nin (19), sokakta yürüdüğü sırada yanına motosikletle yaklaşan iki kişi, içinde cep telefonu bulunan çantasını alıp kaçtı.

Kadının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla, kadının çantasını aldığı iddia edilen şüphelinin bir suçtan dolayı kendisine adli kontrol cezası verilen Muzaffer S. (19) olduğunu belirledi.

Şüpheli, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Köprübaşı Polis Merkezi'ne adli kontrol hükümleri gereğince imza atmak için gittiği sırada Çukurova Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Muzaffer S, gazetecilerin sorusu üzerine, "Benim bir suçum yok. Olayı gerçekleştirenle beni benzetiyorlar." iddiasında bulundu.

Zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, olayda motosikleti kullanan şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.