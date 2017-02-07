Kar içinde su yolculuğu

Beyaz kar örtüsünün üzerinde bir sürü, bir çoban.
Görüntüler, yılın yaklaşık 5 ayını karlar altında geçiren Erzurum'un Palu ilçesinden ... Hava sıcaklığı eksi 20'lerde.
İzlerken yüzünüzde tebessüm uyandıran, düşündüren görüntüdeki çoban Fettah Dağdelen. 50 yaşında. Ailesinin ve tüm köyün geçim kaynağı hayvancılık.
Kışın ise en büyük dertleri susuzluk. Çünkü kar ve soğuk nedeniyle köyün suyu dondu. Tek çareleri köye 2 kilometre uzaktaki Murat Nehri.
Önde Dağdelen, ardında sürüsü düşüyor yola.
Karların içinde süren zorlu yolculuğun ardından hayvanlar suyla buluşuyor.
Palu ilçesinde yaşayanlar günde 2 kez bu yolu aşarak nehre gidiyor, geliyor. Köylüler şimdi baharın yolunu gözlüyor.
ulusalkanal.com.tr
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