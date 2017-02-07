Kar içinde su yolculuğu

Sıradaki haberimiz Elazığ'ın Palu İlçesi'nden... Kartpostallık kar manzarasının ardında köylülerin yaşadığı bir sıkıntı var. Köyün suyu soğuktan dondu. Hal böyle olunca tek geçim kaynakları olan hayvanlarını her gün 2 kilometre uzaklıktaki Murat Nehri'ne götürüyorlar...

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