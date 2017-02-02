Kar temizliği yapan iş makinesinin çarptığı kişi öldü

Samsun'un Alaçam ilçesinde yolda kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
İlçe merkezinde kar temizleme çalışması yapan Osman Ferruh A. (49) yönetimindeki iş makinesi, yol kenarında yürüyen Sadık Çakmak'a (81) çarptı.
Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İş makinesi operatörü Osman Ferruh A, gözaltına alındı.
İş makinesinin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde yolda kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.