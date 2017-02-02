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Kar temizliği yapan iş makinesinin çarptığı kişi öldü

İş makinesinin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Kar temizliği yapan iş makinesinin çarptığı kişi öldü

 Samsun'un Alaçam ilçesinde yolda kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

İlçe merkezinde kar temizleme çalışması yapan Osman Ferruh A. (49) yönetimindeki iş makinesi, yol kenarında yürüyen Sadık Çakmak'a (81) çarptı.

Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş makinesi operatörü Osman Ferruh A, gözaltına alındı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ölümlü kaza #iş makinesi
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