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Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te eğitime kar engeli

 Karabük merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliğinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarattığı olumuz koşullar nedeniyle merkez ile Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Ovacık, Eflani ilçelerinde örgün ve yaygın eğitim kurumları 21 Aralık Çarşamba tatil edildi.

Öte yandan, kent genelinde kamu görevlisi engelliler ile hamile personel, ayrıca bir talimat ya da talebe gerek duyulmadan yarın idari izinli sayılacak. 

AA


Kaynak: AA
Etiketler; #karabük #tatil
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