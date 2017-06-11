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Karabük'te kamyonet evin merdivenlerine düştü: 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin merdivenlerine düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Karabük'te kamyonet evin merdivenlerine düştü: 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin merdivenlerine düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nden Bartın istikametine giden Çetin Değirmenci yönetimindeki 06 DH 4877 plakalı kamyonet, yolla arasında kot farkı bulunan bir evin merdivenlerine düştü.

Kazada sürücü Değirmenci ile araçta bulunan Çağlar ve Sevgi Değirmenci ile Hulusi Yurdakul yaralandı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kamyonet ise düştüğü yerden çekiciyle kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karabük #trafik kazası
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