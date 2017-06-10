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Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Ali Namal (77) yönetimindeki 78 BJ 226 plakalı hafif ticari araç, Yeşil Mahalle'de henüz belirlenmeyen bir nedenle önce refüjdeki ağaçlara ve elektrik direğine sonra da karşı şeride geçerek Melih Gürbüz'ün kullandığı 01 DG 462 plakalı başka bir hafif ticari araca çarparak durdu.

Kazada, sürücüler ve her iki araçta bulunan Cüneyt Kazmaoğlu ile Bilal Battal yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karabük #trafik kazası #yaralı #kaza
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