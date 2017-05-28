Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kıyıya vuran ve içinde mühimmat bulunan sandığın, Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Kaynarca Başoğlu Karaboğaz sahilinde balık tutan vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalışma yaptı.



Ekipler, sandığın içerisinde mühimmat bulunduğunu belirledi. Sandığın ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.



Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen sandığın, içindekilerle birlikte Kuzey Saha Deniz Komutanlığına teslim edileceği öğrenildi.



Mayıs ayı başlarında da Kaynarca ilçesi Başoğlu Karaboğaz ile Karasu Camitepe ve Küçük Karasu mahalleleri sahillerinde, aynı gemiye ait olduğu tahmin edilen mühimmat dolu sandıklar kıyıya vurmuştu.



Olay



İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında 27 Nisan'da Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpışmış, Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra batmıştı.

