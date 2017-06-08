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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Raif Uysal'ın (49) kullandığı 70 FZ 238 plakalı otomobil, Cedit Mahallesi Mut Caddesi'nde Selman Solak (30) idaresindeki 31 UK 424 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Uysal ve Solak ile araçlarda bulunan Nazlı (47), Rabia Zehra (17) ve Zübeyde Uysal (44), Mübahat Büyük (77), Hatice Didar Doğan (4), Mükremin Çatak (28) ve Özgür Şimşek (28) yaralandı.

Araçta sıkışan Mehmet Raif Uysal, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlileri tarafından Karaman Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #karaman #kaza #otomobil
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