Karda mahsur kalan 4 kişiye 14 saat sonra ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar altında kalan otomobildeki 4 kişi, 14 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan 4 kişi, 14 saatlik çalışmayla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Hasan Tokacı'nın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 40 kilometresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.



Tokacı, yanında bulunan oğlu Yusuf, yeğenleri Fatih ve Hüseyin Tokacı ile tüm uğraşlarına rağmen aracını hareket ettiremedi.



Kar yağışının tipiye dönüşmesi üzerine mahsur kalan 4 kişi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.



Jandarma ekiplerinin yanı sıra Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri, 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Yoğun çalışmalara rağmen kar kalınlığının bir metreyi geçtiği bölgeye 14 saatte ulaşabilen ekipler, neredeyse tamamı kar altında kalan otomobilin içindeki 4 kişiyi kurtararak ilçe merkezine getirdi.