Kardan yolu kapanan mezradaki hasta kurtarıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı, enerji nakil hatlarındaki arıza dolayısıyla elektriğin verilemediği Karbastı köyü Ava mezrasında oturan, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisi gören Mahmut Tuz'un (73) yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri, Tuz'un hastaneye ulaştırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Uzun süren yol açma çalışmasının ardından mezraya ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı Hizan Devlet Hastanesine getirdi.

Hasta yakını Fatih Durbak, yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 gündür mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Elektrik direklerinin yoğun kar ve tipi nedeniyle devrildiğini anlatan Durbak, "KOAH hastası dayım için, elektrik gittikten sonra jeneratörle oksijen makinesini çalıştırıyorduk. Bugün yakıtımız bitince durumu ekiplere bildirdik. Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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