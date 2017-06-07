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Kargo aracından yüzlerce hayvan derisi çıktı

Kozluk ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada 250 kaya sansarı, 26 tilki ve 6 su samuru derisi ele geçirildi.

Kargo aracından yüzlerce hayvan derisi çıktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada 250 kaya sansarı, 26 tilki ve 6 su samuru derisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kargo firmasına ait kamyonda arama yaptı.

Aramada, kamyon kasasında koliler içerisinde 250 kaya sansarı, 26 tilki ve 6 su samuru derisi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan tahkikat sonucu ele geçirilen hayvan postlarının Bitlis'ten Diyarbakır'a gönderildiği belirlendi.

Bitlis'te postları kargoya veren ve kargo sahibi olduğu değerlendirilen şüpheliye, Kara Hayvanlarını Koruma Kanunu kapsamında 149 bin lira para cezası kesildi.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ercan Turan, derilere el konulduğunu belirterek, doğa canlılarına zarar verenlere yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #batman
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