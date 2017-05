İstanbul Bakırköy'de kargocu kıyafetiyle geldikleri evde ev sahibini bıçakla tehdit edip bağlayarak gasp ettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı

Bakırköy'de kargocu kıyafetiyle geldikleri eve, kapıyı açtırdıktan sonra ev sahibini bıçakla tehdit edip bağlayarak gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 9 Mayıs'ta Florya'daki lüks bir villaya gelen kargocu kıyafetli 2 şüpheli, kapıyı açtırdıktan sonra evde çalışan Moldova uyruklu Olesea C'yi darp edip, ev sahibi E.E'yi (39) bıçakla tehdit ederek dolaba bağladılar. Yatak odasındaki gizli kasayı bulan şüpheliler, E.E'yi tehdit ederek kasanın şifresini öğrendiler. Kasada bulunan 50 bin dolar ile 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyasını alan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçtı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



İkametgahtaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini belirledi. Polis, şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobilin plakasından, adreslerini tespit etti.



Düzenlenen operasyonla Yalçın O. (37) ile Murat K. (34) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i pırlanta 3 saatle 3 yüzük ele geçirildi.



Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda E.E'nin evinde çalışan Moldova uyruklu Olesea C (32) ile 3 şüpheli daha gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yalçın O, Murat K, Moldova uyruklu Olesea C. ile Luri C. tutuklanırken, Mustafa Mert K. ve Bulgaristan uyruklu Mihail B. serbest bırakıldı.