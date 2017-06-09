Malatya'da evde eğitim hizmetinden yararlanarak ortaokuldan mezun olan kas hastası Yasin Kınay'a yetkililer, karne ve takdir belgesini verdi

Malatya'da kas hastası 17 yaşındaki Yasin Kınay'a karnesi, evini ziyaret eden yetkililer tarafından verildi.



Sıtma Pınar'ı Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle yaşayan ve 15 yıldan bu yana kas hastalığıyla mücadele eden Kınay, "evde eğitim hizmeti" uygulamasıyla ortaokuldan mezun oldu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbaki Ertuğrul, Malatya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Nazım Gümüş ve sınıf öğretmeni Feride Ayaz Kurt, evinde ziyaret ettikleri Kınay'a karne ve takdir belgesini verdi.

Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir öğrenciyi sistemin dışında bırakmamaya çalıştıklarını belirterek, yalnızca Malaya'da 55 öğrenciye evde eğitim hizmetinin verildiğini söyledi.

Yasin'in bu öğrencilerden biri olduğunu ve liseye geçtiğini anlatan Ertuğrul, "Ona güzel şekilde bakan ailesine, emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yasin'in karne heyecanına ortak olmak için geldik. Karnesini ve takdir belgesini kendisine vereceğiz." diye konuştu.

Baba Mehmet Kınay ise oğlunun ikinci çocukları olduğunu ve 1,5 yaşında hastalığının başladığını dile getirdi.

8 yıldan bu yana evde eğitim hizmeti alan oğlunun okumaya hevesli olduğunu anlatan Kınay, "Bizi çok onurlandırdı ve mutlu etti. Devletimizin yürüttüğü bu proje takdir edilecek bir proje. Nice Yasin'ler kazandırdı Türkiye'ye. Evde eğitim alan engelli öğrencilerimizi birinci sınıf vatandaş seviyesine getirdi. Hükümetimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Yasin Kınay ise evde eğitim alarak sınıfı geçtiğini belirterek, "Derslerim güzel, mutluyum. Ama yine de bir okul ortamını istiyor insan. İleride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Her zaman böyle eğitim almak istiyorum." dedi.