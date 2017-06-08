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Kars'ta kafes avcılarına suçüstü

Kağızman ilçesinde, yasak olan kafes avcılığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Kars'ta kafes avcılarına suçüstü

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yasak olan kafes avcılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağızman ilçesinde çeşitli alanlarda av koruma faaliyetleri kapsamında denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde başka şehirden gelerek ilçede, kafeste öterek diğer kekliklerin kafese girmesini sağlayan kınalı keklikleri kullanıp yasak olan kafes avcılığı yapan V.G. ile A.C. suçüstü yakalandı.

Ekipler, bu kişilerce "canlı mühre" amaçlı kullanılan kınalı keklikler ile kafeslere el koydu.

Kaçak avlanan V.G ile A.C'ye, Kara Avcılık Kanunu'na uymadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen keklikler, sağlık kontrolünden sonra doğaya salınacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #ceza #kaçak avcılık #Kağızman #kars
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