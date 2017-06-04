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Kars'ta otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Kars'ın Selim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Kars'ta otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Selim ilçe merkezine gitmek isteyen Alahattin Avcı'nın (53) kullandığı plakasız motosiklet, Kars-Selim karayolunda, A.S. idaresindeki 34 KY 7243 plakalı otomobille çarpıştı.

Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #otomobil #motosiklet #çarpışma #Ölü #selim
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