Selim ilçe merkezine gitmek isteyen Alahattin Avcı'nın (53) kullandığı plakasız motosiklet, Kars-Selim karayolunda, A.S. idaresindeki 34 KY 7243 plakalı otomobille çarpıştı.
Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kars'ın Selim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Selim ilçe merkezine gitmek isteyen Alahattin Avcı'nın (53) kullandığı plakasız motosiklet, Kars-Selim karayolunda, A.S. idaresindeki 34 KY 7243 plakalı otomobille çarpıştı.