Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alisofu köyünde daha önce aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında silahlı kavga çıktı.



Kavga sırasında silahla göğsünden vurulan Emin T. (62), olay yerinde hayatını kaybetti.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bahattin, Emrah ve İsmail T. ile Turan Ö. ise Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.