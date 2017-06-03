Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bitkin bulunduktan sonra tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce ilçe merkezinde bir esnaf tarafından bitkin bulunan kızıl şahinin tedavisinin tamamlandığını söyledi.



Şahinin tedavi sürecinin büyük titizlikle yapıldığını anlatan Doğanay, "Bitkin bulunan kızıl şahini Kafkas Üniversitesinde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdük. Burada kızıl şahin sağlığına kavuştu. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kendi yaşam alanı olan Sarıkamış Hamamlı bölgesi ormanlık alanına bıraktık." dedi.



Doğanay, kuşun tekrar doğayla buluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.