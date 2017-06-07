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Kars'ta terör operasyonu

Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak imha edildi

Kars'ta terör operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri ve güvenlik korucularının terör örgütü PKK'ya yönelik Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında, zırhlı araçlar ve hava destekli olarak 4 Haziran'da başlattığı ve 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.

Bu çerçevede bölgede arazi arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçik ve güvenlik korucuları, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda birer tüp ve sırt çantası ile blok halinde 10 pil ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler, Kağızman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla imha edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör operasyonu #kars #Kağızman
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