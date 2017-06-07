Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri ve güvenlik korucularının terör örgütü PKK'ya yönelik Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında, zırhlı araçlar ve hava destekli olarak 4 Haziran'da başlattığı ve 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.
Bu çerçevede bölgede arazi arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçik ve güvenlik korucuları, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 sığınak tespit etti.
Sığınaklarda birer tüp ve sırt çantası ile blok halinde 10 pil ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler, Kağızman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla imha edildi.
Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak imha edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.