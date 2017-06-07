Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri ve güvenlik korucularının terör örgütü PKK'ya yönelik Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında, zırhlı araçlar ve hava destekli olarak 4 Haziran'da başlattığı ve 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.



Bu çerçevede bölgede arazi arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçik ve güvenlik korucuları, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 sığınak tespit etti.



Sığınaklarda birer tüp ve sırt çantası ile blok halinde 10 pil ele geçirildi.



Sığınak ve malzemeler, Kağızman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla imha edildi.