Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Kartal sahilinde ceset bulundu

Kartal sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

Kartal sahilinde ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, sahilde spor yapanlar, kıyıda hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ölüm nedeni, otopsinin ardından tespit edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kartal #sahil #ceset #bulunma #sağlık ekipleri #ölüm #adli tıp morgu
banner863
Önceki Haber
Ömer Faruk Kavurmacı karakola gelerek imza attı: Sorulara tek cümlelik yanıt verdi
Sonraki Haber
Kızılay ramazanda 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.