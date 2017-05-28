Kartal sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sahilde spor yapanlar, kıyıda hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Polisin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ölüm nedeni, otopsinin ardından tespit edilecek.