Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Şehir Hatları'ndan 4 yeni hat
Şehir Hatları'ndan 4 yeni hat
Mehmet Bedri Gültekin, Iğdır canlı yayınına konuk oldu
Mehmet Bedri Gültekin, Iğdır canlı yayınına konuk oldu
İşte ABD'nin YPG'ye vereceği silahların listesi
İşte ABD'nin YPG'ye vereceği silahların listesi

Kasadan 1 dolarlık 29 banknot çıktı

Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında bir diyaliz merkezinin bağlı olduğu şirketin ortağı, yöneticisi ve çalışanlarının bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

Kasadan 1 dolarlık 29 banknot çıktı

 Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticisi olduğu diyaliz merkezinde yapılan aramalarda, kasa içinde 1 dolarlık 29 banknot bulundu.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütüne finans sağladıkları ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla özel bir diyaliz merkezinin bağlı olduğu şirketin ortağı, yöneticisi ve çalışanı 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, Mersin ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Aksaray kent merkezindeki Zafer Mahallesi'nde bulunan diyaliz merkezinde yapılan aramalarda, kasa içinde 1 dolarlık 29 adet banknot ele geçirildi.
Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #fetö #diyaliz merkezi #Aksaray #1 dolar
banner863
Önceki Haber
Uşak Arkeoloji Müzesi görevlisi öldürüldü
Sonraki Haber
Mardin'den Kocaeli'ne getirilen eşekler “emekliliğin“ keyfini çıkarıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.