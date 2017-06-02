Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında bir diyaliz merkezinin bağlı olduğu şirketin ortağı, yöneticisi ve çalışanlarının bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticisi olduğu diyaliz merkezinde yapılan aramalarda, kasa içinde 1 dolarlık 29 banknot bulundu.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütüne finans sağladıkları ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla özel bir diyaliz merkezinin bağlı olduğu şirketin ortağı, yöneticisi ve çalışanı 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, Mersin ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.



Aksaray kent merkezindeki Zafer Mahallesi'nde bulunan diyaliz merkezinde yapılan aramalarda, kasa içinde 1 dolarlık 29 adet banknot ele geçirildi.

Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü.