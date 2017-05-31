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Kastamonu'da ev yangını

Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da ev yangını

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

Görentaş Köyü'nde Mehmet Çınar’a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki Süleyman Çınar’a ait eve sıçradı.

Bozkurt Belediyesi, Bozkurt Orman İşletme ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangının büyümesini önledi.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Alev alan evden çıktığı sırada ayağından yaralanan Çınar’ın tedavisi olay yerinde gelen 112 Acil Servis ambulansı ekiplerince yapıldı.
Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #kastamonu #bozkurt
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