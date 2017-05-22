"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da gıda zehirlenmesi

Kastamonu'da gıda zehirlenmesi nedeniyle aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da gıda zehirlenmesi

Kastamonu'da gıda zehirlenmesi nedeniyle aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarım işçiliği yapan aile, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aradı.

Ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Engin Demirok, eşi Suriye uyruklu Hanaa Alahmad Demirok ve 2 çocukları tedavi altına alındı.

Ailenin akşam yemeğinde tavuk yedikten bir süre sonra rahatsızlandığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zehirlenme #kastamonu #Devrekani #akşam yemeği
Önceki Haber
TEM Otoyolunda kaza: 1'i ağır 3 yaralı
Sonraki Haber
Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.