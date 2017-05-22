Kastamonu'da gıda zehirlenmesi nedeniyle aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da gıda zehirlenmesi nedeniyle aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde tarım işçiliği yapan aile, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık Hizmetlerini aradı.



Ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Engin Demirok, eşi Suriye uyruklu Hanaa Alahmad Demirok ve 2 çocukları tedavi altına alındı.



Ailenin akşam yemeğinde tavuk yedikten bir süre sonra rahatsızlandığı öğrenildi.