Hayvan çalarken köylüler tarafından yakalanan baba ve oğlu tutuklandı

Kastamonu'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı.



Cide ilçesine bağlı Gökçeler köyünde Muammer Çivi'ye ait hayvanları çalmaya çalışırken köylüler tarafından yakalanan H.K. ve oğlu İ.K. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.