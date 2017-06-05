Azdavay ilçesini Kastamonu'ya bağlayan karayolu bir süre ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.



İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle menfezlere sığmayan su, Azdavay-Kastamonu Karayolu'nun Topuk Köyü mevkisinde yola taşarak ulaşımı aksattı.



Bir süre trafiğe kapanan yol suyun azalması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



Topuk Köyü yolu da köydeki derenin taşması sonucu trafiğe kapandı.