Kastamonu'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucunda vatandaşları telefonla arayarak 120 bin lira dolandırdığı iddia edilen Y.D, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.