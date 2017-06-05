Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nihat Akarsu (49) idaresindeki 37 EC 659 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan Kızılkara Çayı'na yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Akarsu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İnebolu ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.