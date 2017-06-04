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Katil zanlısını, kurbanının cep telefonu yakalattı

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen taksicinin cep telefonunu kullanan şüpheli gözaltına alındı.

Katil zanlısını, kurbanının cep telefonu yakalattı

İzmir'in Dikili ilçesinde bıçaklanarak öldürülen taksicinin cep telefonunu kullanan katil zanlısı yakalandı.

Bahçeli Mahallesi Madra Çayı yakınlarında taksici Mustafa Muhammet Eğin'in (49), 16 Mayıs'ta bıçaklanarak öldürülmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerinden yaya olarak uzaklaşan sırt çantalı kişinin cinayet şüphelisi olabileceğini değerlendirdi. 

Eğin'e ait cep telefonlarının IMEI numaralarını belirleyen ekipler, telefona kendi hattını takarak kullanan kişinin S.K. olduğunu tespit etti. 

Olay yerinden uzaklaşan sırt çantalı zanlı ile Eğin'in telefonunu kullananan şüphelinin aynı kişi olduğunu belirleyen ekipler, S.K'yi Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Jandarmada suçunu itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #dikili #bıçaklama #cep telefonu #kurban #katil zanlısı
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