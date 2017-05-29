Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı Bölgesi'nde yürütülen operasyon kapsamında bulunan 22 yeni mağara içerisinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kulanılan malzemeler ele geçirilidi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyon kapsamında PKK terer örgütüne ait 22 yeni mağara daha tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Mağaralarda gizlenmiş 22 Kalaşnikof silahı, 1 Doçka silahı 4 G-3 Piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, bin 621 Bixi mühimmatı, 970 Doçka mühimmatı, 723 Kalaşnikof mühimmatı, 386 muhtelif mühimmat, 24 el bombası, 180 litre mazot, 97 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 676 muhtelif tipte silah, 342 bin 142 muhtelif mühimmat, 5 ton Amonyum Nitrat patlayıcı madde ile 75 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

