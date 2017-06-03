Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabasıyla keçilerini kurtaramayan sahibi, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucunda keçilere ulaşmayı başardı.
Ekipler, keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabasıyla keçilerini kurtaramayan sahibi, AFAD ekiplerinden yardım istedi.