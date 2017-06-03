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Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde keçiler,  kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabasıyla keçilerini kurtaramayan sahibi, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucunda keçilere ulaşmayı başardı.

Ekipler, keçileri kurtararak sahibine teslim etti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #kayalık #mahsur #AFAD #kurtarma #ekip
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