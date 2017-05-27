Antalya'da kaybolan kadının cesedi Acısu Deresi'nde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aksu ilçesi Özlü köyünde yaşayan alzheimer hastası, 4 çocuk annesi Mediha Çakır'dan (64) sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, polise haber verdi.



Polis ve köylülerin arama çalışması sonucu Çakır'ın terlikleri evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki Acısu Deresi'nin yanında bulundu. Derede yapılan arama çalışmalarında Çakır'ın cesedine ulaşıldı.



Deniz polisi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu dereden çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Çakır'ın yakınları bu sırada fenalık geçirdi.



Öte yandan Çakır'ın ağabeyi Adem Göbüş'ün de yaklaşık 15 yıl önce traktörüyle dereye düştüğü ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.