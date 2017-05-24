İnegöl'de kaybolan zihinsel engelli kadın, 8 saat sonra ekipler tarafından ormanlık alanda bulunarak, yakınlarına teslim edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kadın, 8 saat sonra ekiplerce ormanlık alanda bulundu.



Alınan bilgiye göre, Hilmiye Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Zülfiye Örnek (55) sabah erken saatlerde evinden ayrıldı.



Örnek'ten haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, arama çalışmaları için bölgeye AFAD ve Bursa İHH, İnegöl Acil Yardım Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp kadın, 8 saat sonra evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ekiplerce bulundu.



Bitkin ve yorgun halde bulunan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Örnek, daha sonra yakınlarına teslim edildi.