Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 93 yaşındaki bir kişi, ormanlık alanda bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 93 yaşındaki alzaymır hastası jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) bulundu.



Ovacık Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Nazmi Karadağ evine geri dönmedi. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Karadağ'ın yakınları ile ekipler evin etrafındaki ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Karadağ bir saatlik aramanın ardından evinin bir kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.



Sağlık kontrolünden geçirilen Karadağ, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Karadağ’ın torunu Aykut Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedesinin evden haberleri olmadan çıktığını, kendilerinin de sağlık durumdan endişe ettiklerini anlattı.



Evin etrafında aramalarına rağmen dedelerini bulamadıkları için yardım istediklerini bildiren Karadağ, "Ekiplerle birlikte aramamız sonucu bulundu. Çok şükür sağlık durumu iyi." dedi.