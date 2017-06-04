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Kayıp kız çocuğu sahte kimlikle bulundu

İzmir'de 44 gün önce kaybolduktan sonra Kadıköy'de bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun üzerinden kendi fotoğrafının yapıştırıldığı başka birine ait kimlik çıktı.

Kayıp kız çocuğu sahte kimlikle bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 44 gün önce kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu sahte kimlikle İstanbul'da bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Filiz Aslan (39), 15 yaşındaki kızı Duygu Tam ile 22 Nisan'da alışverişe çıktığını ve bir bakkal dükkanına girdiğini, bu sırada dışarıda bekleyen kızının ortadan kaybolduğunu belirterek polise başvurdu. 

Tam'ın gidebileceği yerleri ve irtibat kurabileceği kişileri araştıran Çocuk Şube Müdürlüğü Kayıp Çocuklar Büro Amirliği ekipleri, 15 yaşındaki kız çocuğunun İstanbul'da olduğunu tespit etti. 

Yapılan teknik ve fiziki araştırma sonucu Tam, Kadıköy'de bulundu.

Tam'ın üzerinden çıkan ve kendi fotoğrafının yapıştırıldığı kimliğin başka birinin adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Ailenin kızlarını teslim almak üzere İstanbul'a gittiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kayıp kız #çocuk #kız #Kadıköy #fotoğraf #kimlik #duygu #filiz aslan
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