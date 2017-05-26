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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında takip edilen bir otomobili durduran polis, uyuşturucu ticareti yapan E.Ö (34), M.Ş (25) ve U.G'yi (22) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #uyuşturucu operasyonu
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